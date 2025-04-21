23 Nisan'da Ankara'da toplu taşıma araçları ücretsiz: Açıklama geldi

EGO Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. 23 Nisan Çarşamba günü 06.00-24.00 saatleri arasında, otobüs, metro ve ANKARAY vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 15:42

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EGO Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar 23 Nisan Çarşamba günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

EGO'nun 23 Nisan'da 377 güzergahta cumartesi günü servis programına göre hizmet verecek otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve EGO'nun internet sitesinden ulaşılabilecek.

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