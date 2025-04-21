Elazığ’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Elazığ’da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı, çarpışmanın etkisiyle çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elazığ'ın Cahit Dalokay Caddesi'nde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Kaza, Elazığ merkez Cahit Dalokay Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 23 ACM 547 plakalı otomobil ile 23 AED 505 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.