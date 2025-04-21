Çocukların güvercin kavgası hastanede bitti! Bıçaklandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde iddiaya göre güvercin yüzünden iki çocuk arasında tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma kavgaya döndü ve bir çocuk göğsünden bıçakla yaralandı. Saldırgan diğer çocuk ise gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 00:20

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde iddiaya göre güvercin yüzünden iki çocuk arasında çıkan kavgada bir çocuk göğsünden bıçakla yaralanırken, diğeri de gözaltına alındı.

BIÇAKLA YARALADI

Olay, Acarlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. (17) ile H.Ü. (16) arasında iddiaya göre güvercin nedeniyle kavga çıktı. Önce sözlü olarak başlayan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. H.Ü., cebinden çıkardığı bıçakla Ö.K.'yi göğsünden yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ö.K.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi H.Ü. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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