Süs havuzunda elektrik dehşeti! Çocuğu kurtarmak isterken akıma kapıldılar!
Kırklareli'nde bir çay bahçesinin süs havuzunda elektrik kaçağı faciaya neden oldu. Süs havuzuna giren 1’i çocuk 4 kişi akıma kapılarak hastanelik oldu.
Kırklareli'nin Yayla Mahallesi'nde bir çay bahçesinde yürekleri ağıza getiren olay yaşandı. Süs havuzunun çevresinden oyun oynayan çocuk dengesini kaybederek havuza düştü. Çocuğun çırpındığını gören 3 kişi ise elektrik kaçağının olduğu havuza girerek akıma kapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.
ÇOCUĞU KURTARMAK İSTERKEN AKIMA KAPILDILAR
Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki bir çocuk dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girdi. Çocuk ve üç kişi elektrik akımına kapıldı.
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan 4 kişi ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.