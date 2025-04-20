Yaşam

Süs havuzunda elektrik dehşeti! Çocuğu kurtarmak isterken akıma kapıldılar!

Kırklareli'nde bir çay bahçesinin süs havuzunda elektrik kaçağı faciaya neden oldu. Süs havuzuna giren 1’i çocuk 4 kişi akıma kapılarak hastanelik oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Süs havuzunda elektrik dehşeti! Çocuğu kurtarmak isterken akıma kapıldılar!

Kırklareli'nin Yayla Mahallesi'nde bir çay bahçesinde yürekleri ağıza getiren olay yaşandı. Süs havuzunun çevresinden oyun oynayan çocuk dengesini kaybederek havuza düştü. Çocuğun çırpındığını gören 3 kişi ise elektrik kaçağının olduğu havuza girerek akıma kapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.

ÇOCUĞU KURTARMAK İSTERKEN AKIMA KAPILDILAR

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki bir çocuk dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girdi. Çocuk ve üç kişi elektrik akımına kapıldı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan 4 kişi ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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