Süs havuzunda elektrik dehşeti! Çocuğu kurtarmak isterken akıma kapıldılar!

Kırklareli'nde bir çay bahçesinin süs havuzunda elektrik kaçağı faciaya neden oldu. Süs havuzuna giren 1’i çocuk 4 kişi akıma kapılarak hastanelik oldu.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 22:50

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Kırklareli'nin Yayla Mahallesi'nde bir çay bahçesinde yürekleri ağıza getiren olay yaşandı. Süs havuzunun çevresinden oyun oynayan çocuk dengesini kaybederek havuza düştü. Çocuğun çırpındığını gören 3 kişi ise elektrik kaçağının olduğu havuza girerek akıma kapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.

ÇOCUĞU KURTARMAK İSTERKEN AKIMA KAPILDILAR

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki bir çocuk dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girdi. Çocuk ve üç kişi elektrik akımına kapıldı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan 4 kişi ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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