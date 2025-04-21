İstiklal Caddesi'nde yangın paniği! 1 çocuk kurtarıldı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 katlı binanın alt katında yer alan büfede kroku dolu anlar yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Dumanların arasında kalan çocuğu polis kurtardı.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 00:23

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 katlı binanın alt katında yer alan büfede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, henüz bilinmeyen bir sebeple saat 22.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın alt katında yer alan büfede çıktı. Yangında dükkanı yoğun duman sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS ÇOCUĞU KURTARDI

Bir polis dumanların sardığı binada kalan çocuğu kucağında çıkardı. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerinde müdahale edilen çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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