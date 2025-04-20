Virajı alamayarak tarlaya uçtu, 1'i ağır 5 kişi yaralardı

Sivas'ta virajı alamayarak tarlaya çan araç defalarca takla attı, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 11:26

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Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas'a bağlı Çeltek köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Yıldız Beldesi istikametine gitmekte olan Ş.A. (27) sevk ve idaresindeki 06 DR 0058 plakalı Opel marka otomobil, virajı dönerken yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Birkaç takla atıp duran araçta bulunan sürücü Ş.A., kocası; O.A.(30), çocukları; R.R.A.(7) R.A.(4), ve 1 yaşındaki A.M.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslılarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. 1 yaşındaki A.M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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