Uçurtma şenliği ile gökyüzü renklendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen uçurtma şenliği, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü'nün organize ettiği şenliğe katılım yoğun oldu.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 11:25

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Moymul merasında gerçekleşen etkinlikte, yanlarında uçurtma getiremeyen çocuklar ve yetişkinler için de uçurtma temin edildi. Gökyüzü, rengarenk ve birbirinden güzel uçurtmalarla adeta bir şölen alanına dönüştü. Katılımcılar, baharın tadını çıkarırken gökyüzünde süzülen uçurtmaları izlemenin keyfini yaşadı. Uçurtmalar içerisinde bu yıl en dikkat çeken ise " cadı" adlı uçurtma oldu.

Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü yetkilileri, etkinliğe gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu güzel geleneği önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi arzu ettiklerini ifade ettiler. Moymul merasında düzenlenen bu keyifli programın, Tavşanlı halkı için geleneksel bir buluşma noktası olmaya devam etmesi bekleniyor.

Uçurtma etkinliğine ailesi ile katılan idris Hakarayan, "Çocuklarla ailecek geldik. Hava da oldukça güzel tam uçurtma uçurulacak havada etkinlik düzenlendi. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederiz" dedi.

Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü üyesi Fevzi Kır, birçok ulusal ve uluslar arası uçurtma etkinliklerine katıldığını belirtirken, Tavşanlı ilçesi için de alınacak desteklerle daha geniş çaplı etkinlikler olabileceğini ifade etti.