Bugün kandil mi, ne kandili? Peygamber Efendimizin doğum günü hangi tarihte?

2025 yılında Mevlid Kandili, 3 Eylül Çarşamba gecesi idrak edilecektir. Bu gece, İslam dünyasında büyük bir coşkuyla kutlanır. Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelir ve her yıl Miladi takvimde farklı bir tarihe denk gelir.

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Hicri Yılbaşı: 26 Haziran 2025

Hicri yılbaşının başlangıcı ise 1 Muharrem olup, 2025 yılında 26 Haziran'a denk gelmektedir. Hicri takvime göre yılbaşı, her yıl aynı tarihte kutlanmaz; bu nedenle tarihi Miladi takvimde farklılıklar gösterir.