Bugün kandil mi, ne kandili? Peygamber Efendimizin doğum günü hangi tarihte?

Mevlid Kandili'nin tarihi yaklaştıkça, milyonlarca kişi "Bugün kandil mi?", "20 Nisan kandil mi?" gibi sorularla arama motorlarına yöneliyor. İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) doğumunun yıl dönümü olarak idrak edilen bu özel gece Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor. Peki Mevlid Kandili ne zaman kutlanacak?
2025 Yılı Kandil Takvimi:
Kandil geceleri, İslam takvimine göre belirlenir ve her yıl Miladi takvimde farklı tarihlere denk gelir. 2025 yılı için önemli dini günler şöyle sıralanıyor:
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025, Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025, Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025, Perşembe
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba
Mevlid Kandili Ne Zaman?
2025 yılında Mevlid Kandili, 3 Eylül Çarşamba gecesi idrak edilecektir. Bu gece, İslam dünyasında büyük bir coşkuyla kutlanır. Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelir ve her yıl Miladi takvimde farklı bir tarihe denk gelir.