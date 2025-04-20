4 ilde Narkokapan-Ankara Operasyonu! 90 şüpheli tutuklandı
17 Nisan'da 4 ilde düzenlenen "Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda 119 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti. Bu kapsamda yakalanan 94 şüpheliden 90'ı tutuklandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, "Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 90 olduğunu duyurdu.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Nisan'dan itibaren Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği anımsatıldı.
YAKALANAN 94 ŞÜPHELİDEN 90'I TUTUKLANDI
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla 119 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Yakalanan 94 şüpheliden 90'ı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi."