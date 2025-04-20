Polis çevirmesinde alkollü çıktı: Devlet memuruyum diyerek cezadan kaçmaya çalıştı

Adana'da trafik polislerinin yaptığı kontrolde bir kişi 1.93 promil alkollü çıktı. Sürücü kendini devlet memuru olduğunu iddia ederek cezadan kaçmak istedi. Ekipler tarafından ehliyetine el konulan sürücü, memurlara zorluk çıkarmasının ardından polis merkezine götürüldü.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 03:13

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Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında alkollü sürücülere yönelik uygulama düzenlendi. Uygulamada 1013 araç kontrol edilen 96 sürücüye toplamda 1 milyon 330 bin TL para cezası uygulandı. 16 araç ise trafikten men edildi.

"DEVLET MEMURUYUM DİYEREK ZORLUK ÇIKARTTI"

Trafik polisleri yaptığı alkol uygulamasında E.C'yi (37) durdurdu. Polis memuru alkol testi yapmak isterken E.C, üflemeyeceğini belirtti. Akabinde kameraların kayıt aldığını gören E.C, " 15 dakika yasal hakkım var, ben de devlet memuruyum" diyerek güçlük çıkarttı. 15 dakika müsaade eden trafik polisleri E.C'yi alkolmetreyi üflettiğinde 1.93 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulan sürücünün motosikleti de bağlandı. Polislere zorluk çıkartmaya devam eden E.C, "Neden bu kadar zorladın? Motoru çekme dedim, abartmayın bu işi" dedi. Akabinde E.C 100 promil üzerinde alkollü çıktığı için polis merkezine götürüldü.

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