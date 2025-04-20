Düzceli gençler yağmura aldırış etmeden konserin tadını doyasıya çıkardı

Giriş Tarihi: 20.04.2025 03:05

Düzce'de üniversite öğrencilerine özel yapılan konserde sağanak yağışa rağmen gençler doyasıya eğlendi.

Düzce Üniversitesi Meraklıları tarafından öğrencilerine özel Pera konseri düzenlendi. Aydınpınar Caddesi üzerinde bulunan işletmede gerçekleştirilen konsere Düzce Üniversitesi'nden binlerde öğrenci katıldı.