Yaşam

Düzceli gençler yağmura aldırış etmeden konserin tadını doyasıya çıkardı

Düzce'de üniversite öğrencilerine özel yapılan konserde sağanak yağış etkili oldu. Açıkhava konserinde yağmurun başlamasıyla gençler eğlencelerinden ödün vermeyerek doyasıya eğlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Düzceli gençler yağmura aldırış etmeden konserin tadını doyasıya çıkardı

Düzce'de üniversite öğrencilerine özel yapılan konserde sağanak yağışa rağmen gençler doyasıya eğlendi.
Düzce Üniversitesi Meraklıları tarafından öğrencilerine özel Pera konseri düzenlendi. Aydınpınar Caddesi üzerinde bulunan işletmede gerçekleştirilen konsere Düzce Üniversitesi'nden binlerde öğrenci katıldı.

Konsere katılan gençler havadan dron kamerasıyla görüntülendi (İHA) Konsere katılan gençler havadan dron kamerasıyla görüntülendi (İHA)

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı konserde Pera, konsere katılan gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin ilerleyen saatlerinde sağanak yağış etkili olmasına rağmen gençler eğlenmeye devam ederken, binlerce gencin katıldığı konser havadan dron ile görüntülendi.

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