Lokaldeki müşteriler arasında alacak verecek kavgası: 1 kişi ağır yaralandı
Bursa'da bulunan bir lokalde alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Yaşanan kavgada Metin G., bıçakla Sebahattin U.'yu karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerin gelen 112 sağlık ekipleri yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Şüpheli ise gözaltına alındı.
Olay, saat 21. 00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kültür ve sosyal yardımlaşma derneğinde meydana geldi. Metin G. (59) ile Sebahattin U. (63) arasında, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin G., bıçakla Sebahattin U.'yu karnından yaraladı.
Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şüpheli Metin G. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.