Kütahya'da arazöz ve otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 20.04.2025 02:40

Olay Kütahya 'nın Simav ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarına giden A.B. idaresindeki Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 43 KZ 692 plakalı arazöz, Hisarbey köyü yol ayrımında Bünyamin Gökgöz'ün (79) idaresindeki 34 BNY 28 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Bünyamin Gökgöz (İHA)

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Bünyamin Gökgöz olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücünün eşi K. Gökgöz (73) sağlık ekiplerince kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.