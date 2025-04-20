Erkenek Tüneli yangının ardından yeniden trafiğe açıldı

Giriş Tarihi: 20.04.2025 02:01

Olay 19.30 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Erkenek Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tünel içerisinde seyir halinde olan kömür yüklü bir tır, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı motor kısmında alev aldı. Çıkan yangında tüneli duman kaplarken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.