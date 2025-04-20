Küçükçekmece'de korkunç olay! Otel odasında ölü bulundu
Küçükçekmece'de bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu. 60 yaşındaki Olcay Barut'u odada hareketsiz halde bulan görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Barut'un cesedi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir otelde görevliler, bir müşteriden haber alamayınca odasına girdi.
60 yaşındaki Olcay Barut'u odada hareketsiz halde bulan görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Otele gelen ekipler, Barut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Barut'un cesedi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.