Yaşam

Diyarbakır'da dehşet! İki aile arasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dehşet veren bir olay yaşandı. İki aile arasında yaşanan tartışma silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü. Olayda 5'i silahla toplam 7 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Diyarbakır'da dehşet! İki aile arasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var

İlçenin kırsal Harmanlı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma, silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

Olayda 5'i silahla toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere sevk edildi Mahallede güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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