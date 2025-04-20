Gaziantep'te dehşet! Silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var
Gaziantep'te çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Dehşete veren olayda 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Bulduk Mahallesi Merkez Caddesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan Suriye uyruklu iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada Y.R'nin (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M. R. (29), M. Ş. (43) ve B.K. (10) sağlık ekiplerince Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.