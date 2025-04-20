İzmir'de feci kaza! Devrilen traktörün altında can verdi
İzmir'in Tire ilçesinde sürücüsünün içinde olduğu traktör devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ali Özçelik (47) idaresindeki 35 YKD 68 plakalı traktör, Kaplan Mahallesi'nde incir bahçesinde toprağı işlediği sırada devrildi.
Özçelik, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Özçelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü Özçelik'in evli olduğu ve 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.