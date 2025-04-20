Yaşam

Hatay'daki hurdacı dükkanında korkutan yangın

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan hurdacı dükkanında yangın çıktı. Alevler kısa sürede dükkanı sararken olay yerine gelen ekipler tarafından yangın kontrol altına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hatay'daki hurdacı dükkanında korkutan yangın

Yangın, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan hurdacı dükkanında yangın çıktı. Alevlere teslim olan hurdacı dükkanını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Foto: İHAFoto: İHA

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı hurdacı dükkanı kullanılamaz hale geldi.

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