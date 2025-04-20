Bursa'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara Karayolu üzerinde seyir halinde ilerleyen bir otomobilde yangın çıktı. Sürücü, aracın motor bölümünde yükselen dumanı fark etmesi üzerine otomobili yol kenarına park etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alevleri söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 01:49

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Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Kenan K. yönetimindeki 16 ANY 453 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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