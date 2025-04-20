Antalya'da kamyonetle tır çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde, tır ile kamyonetin çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonette sıkışan sürücü Abdil A, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
Abdil A. idaresindeki 07 BBV 111 plakalı kamyonet, Antalya-Alanya D400 kara yolunda, aynı istikamette giden İsa T'nin kullandığı 42 AOP 849 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet, bariyerleri devirerek palmiye ağacına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonette sıkışan sürücü Abdil A, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
Bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafik akışına açıldı.