Malatya'da panik anları: Barakada yangın çıktı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi'nde bulunan bir barakada yangın çıktı. Olayda yangının çıkış nedeni belirsizliğini korurken şans eseri yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 19.04.2025 01:50

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Olay, Battalgazi ilçesi Merkez Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karlı Sokak içerisinde bulunan bir barakada henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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