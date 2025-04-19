Firari FETÖ hükümlüsü yakayı ele verdi
Samsun'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C'yi (53) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.