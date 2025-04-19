Yaşam

Firari FETÖ hükümlüsü yakayı ele verdi

Samsun'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Firari FETÖ hükümlüsü yakayı ele verdi

İl Emniyet Müdürlüğü ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C'yi (53) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN