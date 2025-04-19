Malatya'da kaçakçılıkla mücadele operasyonu: 60 litre etil alkol ele geçirildi

Malatya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 60 litre etil alkol, bin 633 adet muhtelif emtia, 2 adet elektronik sigara dolum makinesi, 28 bin 800 adet makaron, 30 kilogram tütün ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 19.04.2025 04:12

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Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, 60 litre etil alkol, bin 633 adet muhtelif emtia, 2 adet elektronik sigara dolum makinesi, 28 bin 800 adet makaron, 30 kilogram tütün ele geçirildi.

Olayda 4 zanlıya 5607 SKM'den işlem yapıldı.

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