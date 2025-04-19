Esenyurt'ta yürekleri ağza getiren kaza: Genç kız 4'ncü kattan düştü
Esenyurt'ta akşam saatleri bir genç kız, 4. kattaki bir binanın en üst katındaki penceresinden beton zemine düştü. Durumu fark eden çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, genç kıza ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırırken isminin Meryem S. olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kızın durumunun ağır yaralandığı öğrenildi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi 1871 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu Meryem S. isimli genç bir kız, 4 katlı binanın en üst katının penceresinden düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın girişinde bulunan marketin tentesine çarptıktan sonra yere düşen genç kız, ağır yaralandı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Meryem S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, genç kızın penceren düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.