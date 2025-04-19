Esenyurt'ta yürekleri ağza getiren kaza: Genç kız 4'ncü kattan düştü

Giriş Tarihi: 19.04.2025 04:17

Olay, saat 21.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi 1871 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu Meryem S. isimli genç bir kız, 4 katlı binanın en üst katının penceresinden düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın girişinde bulunan marketin tentesine çarptıktan sonra yere düşen genç kız, ağır yaralandı.