Yaşam

Yoğun sis nedeniyle Çamlıca Camii'nin minareleri görünmez oldu

İstanbul'da gece saatleri yüksek kesimlerde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü. Anadolu Yakası'ndaki Çamlıca Camii'nin minareleri sis nedeniyle adeta görünmez hale geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Yoğun sis nedeniyle Çamlıca Camii'nin minareleri görünmez oldu

İstanbul, Anadolu Yakası'nda gece saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yüksek kesimlerde oldukça düştü.

İSTANBUL'DA GECE SAATLERİ YOĞUN SİS

Çamlıca Camii minareleri ve Çamlıca Tepesi'ndeki bayrak direği adeta görünmez oldu. O anlar Çamlıca Camii'nden ve Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.

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