Kastamonu'da kaybolan Alzheimer hastası ormanlık alanda bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası, ekiplerin arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda bulundu.

Giriş Tarihi: 19.04.2025 15:42

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Dağçatağı köyünde ikamet eden A.C'nin dün öğle saatlerinde evinden ayrılıp geri dönmemesi üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Komando ve JAK timleri ile AFAD ve UMKE ekiplerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

İz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalar sonucu Alzheimer hastası A.C. evinden 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

UMKE ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.C. Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.