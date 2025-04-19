Kadıköy'de yanan araç TOMA ile söndürüldü

İstanbul Kadıköy'de hafif ticari araçta çıkan yangın, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile söndürüldü. Öte yandan, yanan aracın TOMA ile söndürüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Giriş Tarihi: 19.04.2025 14:41

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D-100 kara yolu Yenisahra mevkisi Ankara yönünde hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Yoldan geçen polis ekipleri, TOMA'dan tazyikli su sıkarak yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan, yanan aracın TOMA ile söndürüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.