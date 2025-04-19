Mardin'de caminin tuvaletinde bıçakla öldürülen kişinin cesedi bulundu
Mardin'in Savur ilçesindeki caminin tuvaletinde bıçaklanarak öldürülen kişinin cansız bedeni bulundu.
Kırsal İçören Mahallesi'ndeki caminin tuvaletinde yerde yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, İzzettin C. (38) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Nöbetçi savcının incelemesinin ardından İzzettin C'nin cesedi, Savur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.