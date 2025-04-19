Arı faciası can aldı

Adana'da arıcılık yapan İlhami Özden, parmağını arı sokması nedeniyle fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık çalışanları, Özden'i hayatını kaybettiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 19.04.2025 01:58

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Olay, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. Arıcı İlhami Özden'i, arılara bakım yaptığı sırada koruyucu ekipmanı olmasına rağmen sol serçe parmağından arı soktu. Arıya alerjisi olduğu iddia edilen Özden, kısa süre içinde fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen, Özden kurtarılamadı. İlhami Özden'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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