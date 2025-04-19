Bitlis'te virajı alamayan TIR devrildi: 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 19.04.2025 04:26

Edinilen bilgiye göre kaza, Adilcevaz ilçesi Gabanlar mevkisinde bulunan Seyri Cevaz Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ATG 118 plakalı tırın, virajı alamayıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından tesiste bulunan çalışanlar ve müşteriler hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek araçta bulunan yaralıların çıkarılmasına yardımcı oldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne sevk edildi.