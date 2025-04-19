Kütahya'da korkunç olay: 64 yaşındaki adam sokak ortasında ölü bulundu
Kütahya'da vatandaşlar bir adamın yerde yattığını görünce 112 sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler yüz üstü yatan Ömer Faruk Karaturp'un hayatını kaybettiğini belirledi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekibi, yerde yüz üstü yatan Ömer Faruk Karaturp'un (64) hayatını kaybettiğini belirledi.
Aynı caddede ikamet ettiği öğrenilen Karaturp'un cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.