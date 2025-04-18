Adana semalarında sıralı halde Starlink uydusu görüldü
ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink uydusu, Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde görüldü. Gökyüzünde sıralı şekilde oluşan ışık yansıması vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesi şehir merkezinde ve kırsal bölgelerinde vatandaşlar, gökyüzünde SpaceX'e ait uydularını net bir şekilde görüntüledi. Geçtiğimiz aylarda zaman zaman gökyüzünde gözlenen uyduların bugün gökyüzünde oluşturduğu manzara Adana'nın ilçelerinde dikkat çekti.
Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uydularının gökyüzünde oluşturduğu manzara vatandaşlarda büyük ilgi uyandırdı.