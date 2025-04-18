Vahşice katledilen Hatice Agcakale'nin annesinden yürek yakan feryat: Kadınların hakkını koruyacaktı kendi gitti

Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner (AA)



Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner ve Baro Kadın Hakları Merkezi üyeleri de cenaze namazında hazır bulundu. Baro Başkanı Mesut Öner, "Bir insan ve 22 yıllık bir avukat olarak en çok korkuttuğum şeyi yine yaşadık. Yine bir kadın cinayeti ile karşı karşıyayız. Alınan tüm önlemlere rağmen cinayetler sürüyor. Biz baro olarak hem bu olayda hem de benzeri olayda kadınlarımızın yanında olup, onların hakkını savunmaya devam edeceğiz." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN