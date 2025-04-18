Vahşice katledilen Hatice Agcakale'nin annesinden yürek yakan feryat: Kadınların hakkını koruyacaktı kendi gitti
Erzurum'da düğün hazırlığı yaptığı ve resmi nikah kıydığı Ali Osman Buzlak tarafından vahşice katledilen Hatice Agcakale Buzlak'ın cenaze töreni yürekleri dağladı. Gözyaşlarının sel olduğu törende, acılı anne Mertem Agcakale, "Benim kızım sosyal hizmet uzmanı olacaktı. Herkesin hakkını koruyacaktı ama kendisi gitti." diyerek feryat etti.
Erzurum'da Ali Osman Buzlak tarafından boğularak vahşice öldürülen Hatice Agcakale Buzlak, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Erzurum'da önceki gün gece saatlerinde Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde araç içinde bulunan 21 yaşındaki Ali Osman Buzlak ile 24 yaşındaki Hatice Agcakale Buzlak tartışmaya başladı. Alınan bilgilere göre; Ali Osman Buzlak, düğün hazırlığı yaptığı ve resmi nikah kıydığı Hatice Agcakale Buzlak'ı tartışmanın sonunda boğdu ve cesedini aracın bagajına bıraktı.
Daha sonra kesici aletle intihar girişiminde bulunan Ali Osman Buzlak, polis ekipleri tarafından Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda yakalandı. Zanlı hastahanedeki tedavisinin ardından Adliye'ye çıkarılarak tutuklandı. Hatice Agcakale Buzlak'ın cansız bedeni ise otopsi için Erzurum Adli Tıp'a kaldırıldı.
Vahşice öldürülen Hatice Agcakale Buzlak için bu gün Erzurum'da Narmanlı Cami'de Cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Genç kadın gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Anne Mertem Agcakale kızının tabutuna sarılarak dakikalarca ağladı ve feryat ederek, "Benim kızım sosyal hizmet uzmanı olacaktı. Herkesin hakkını koruyacaktı ama kendisi gitti. Benim çocuğumun hakkını savunun, hakkını alın. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Kızımı katledenler cezası kalmasın." dedi. Öldürülen genç kadının arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu.