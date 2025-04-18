Batman'da asker kazara kendini vurarak ağır yaralandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde görev yapan jandarma uzman çavuş, görev silahının kazara ateş alması sonucu başından ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:22

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Olay Batman'ın Beşiri ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede görevli uzman çavuş Ş.T.'nin (50) ilgilendiği silahı ateş aldı. Başından ağır yaralanan Ş.T., haber verilmesi üzerine olaya yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ş.T.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.