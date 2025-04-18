Cemre Çarşısı kapılarını açtı! Emine Erdoğan'dan Turkuvaz Kitap'a sürpriz ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde kurulan TOGEMDER tarafından gerçekleştirilen 3. Cemre Çarşısı Etkinliği kapılarını açtı. Çarşıda kurulan 70'den fazla standı ziyaret eden Emine Erdoğan Turkuvaz Medya standını da ziyaret etti. Erdoğan, ardından Turkuvaz Kitap'tan kitap satın aldı. 20 Nisan tarihine kadar ziyarete açık olan Cemre Çarşısı ile Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "70'i aşkın markanın ve sayısız gönül insanının emeğiyle büyüyen bu iyilik hareketinde yüreğini ortaya koyan tüm hayırseverlere gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Cemre Çarşısı, 'Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik temasıyla 18-20 Nisan tarihlerinde The Peninsula Istanbul'da kapılarını açtı.
EMİNE ERDOĞAN'DAN TURKUVAZ KİTAP'A SÜRPRİZ ZİYARET
Etkinliğe Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Çarşıda kurulan 70'den fazla standı ziyaret eden Emine Erdoğan Turkuvaz Medya standına da uğradı.
Turkuvaz Kitap'a ait kitapları inceleyen Emine Erdoğan, ilgisini çeken kitapları satın aldı. Emine Erdoğan, Afrika Seyahatlerim adlı kitabını imzaladıktan sonra diğer alanları ziyaret etti.
SIFIR ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİ ÖNCELEYEN ÇALIŞMALAR DA TANITILDI
Tekstilden ev aksesuarına, gıdadan el sanatlarına kadar 70'i aşkın markanın stant kurduğu çarşıda, firmaların sürdürülebilir moda, sıfır atık ve geri dönüşüm faaliyetlerini önceleyen çalışmaları da tanıtıldı.