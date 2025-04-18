Yaşam

Cemre Çarşısı kapılarını açtı! Emine Erdoğan'dan Turkuvaz Kitap'a sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde kurulan TOGEMDER tarafından gerçekleştirilen 3. Cemre Çarşısı Etkinliği kapılarını açtı. Çarşıda kurulan 70'den fazla standı ziyaret eden Emine Erdoğan Turkuvaz Medya standını da ziyaret etti. Erdoğan, ardından Turkuvaz Kitap'tan kitap satın aldı. 20 Nisan tarihine kadar ziyarete açık olan Cemre Çarşısı ile Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "70'i aşkın markanın ve sayısız gönül insanının emeğiyle büyüyen bu iyilik hareketinde yüreğini ortaya koyan tüm hayırseverlere gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cemre Çarşısı kapılarını açtı! Emine Erdoğan'dan Turkuvaz Kitap'a sürpriz ziyaret
EMİNE ERDOĞAN'DAN TURKUVAZ KİTAP'A ZİYARET!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Cemre Çarşısı, 'Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik temasıyla 18-20 Nisan tarihlerinde The Peninsula Istanbul'da kapılarını açtı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

EMİNE ERDOĞAN'DAN TURKUVAZ KİTAP'A SÜRPRİZ ZİYARET
Etkinliğe Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Çarşıda kurulan 70'den fazla standı ziyaret eden Emine Erdoğan Turkuvaz Medya standına da uğradı.

(Foto: ahaber.com.tr) (Foto: ahaber.com.tr)

Turkuvaz Kitap'a ait kitapları inceleyen Emine Erdoğan, ilgisini çeken kitapları satın aldı. Emine Erdoğan, Afrika Seyahatlerim adlı kitabını imzaladıktan sonra diğer alanları ziyaret etti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

SIFIR ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİ ÖNCELEYEN ÇALIŞMALAR DA TANITILDI
Tekstilden ev aksesuarına, gıdadan el sanatlarına kadar 70'i aşkın markanın stant kurduğu çarşıda, firmaların sürdürülebilir moda, sıfır atık ve geri dönüşüm faaliyetlerini önceleyen çalışmaları da tanıtıldı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

20 NİSAN'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK
20 Nisan tarihine kadar ziyarete açık olan Cemre Çarşısı ile Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. TOGEM-DER tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen Cemre Çarşısı etkinliğinde bulunmanın, yüreklere dokunan bir iyilik hikayesine tanıklık etmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik temasıyla hayat bulan bu anlamlı organizasyonda atılan her adım, yapılan her katkı, bir başka hayatın umudu, bir başka yuvanın neşesi olacak. Ne mutlu ki, moda, gastronomi, sanat, spor ve iş dünyasından pek çok kıymetli ismin katkı sunduğu bu çarşıda ünlü isimler de gönüllerinden kopan eşyaları bağışlayarak iyiliğe ortak oldular. Her bir parça TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahibi nice yüreğe şefkatle dokunacak. Sıfır Atık bilinciyle hareket edilerek hem mutfakta hem de modada sürdürülebilirliğin öneminin, çeşitli atölye çalışmalarıyla vurgulanması da ayrıca memnuniyet verici. 70'i aşkın markanın ve sayısız gönül insanının emeğiyle büyüyen bu iyilik hareketinde yüreğini ortaya koyan tüm hayırseverlere gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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