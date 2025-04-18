Cemre Çarşısı kapılarını açtı! Emine Erdoğan'dan Turkuvaz Kitap'a sürpriz ziyaret

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20 NİSAN'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

20 Nisan tarihine kadar ziyarete açık olan Cemre Çarşısı ile Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. TOGEM-DER tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen Cemre Çarşısı etkinliğinde bulunmanın, yüreklere dokunan bir iyilik hikayesine tanıklık etmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik temasıyla hayat bulan bu anlamlı organizasyonda atılan her adım, yapılan her katkı, bir başka hayatın umudu, bir başka yuvanın neşesi olacak. Ne mutlu ki, moda, gastronomi, sanat, spor ve iş dünyasından pek çok kıymetli ismin katkı sunduğu bu çarşıda ünlü isimler de gönüllerinden kopan eşyaları bağışlayarak iyiliğe ortak oldular. Her bir parça TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahibi nice yüreğe şefkatle dokunacak. Sıfır Atık bilinciyle hareket edilerek hem mutfakta hem de modada sürdürülebilirliğin öneminin, çeşitli atölye çalışmalarıyla vurgulanması da ayrıca memnuniyet verici. 70'i aşkın markanın ve sayısız gönül insanının emeğiyle büyüyen bu iyilik hareketinde yüreğini ortaya koyan tüm hayırseverlere gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.