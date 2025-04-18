Köylüler tarafından baygın halde bulunan vaşak tedavi altına alındı

Bitlis'in Kiraçtaşı köyünde köylüler tarafından bitkin halde bulunan vaşak, ekipler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şubesi'ne getirildi. Ekipler tarafından nesli tükenmekte olan hayvan tedavi altına alınarak, Van'ın Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 01:08

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Bitlis merkeze bağlı Kireçtaşı Köyü yakınlarında bitkin halde bir vaşak bulan köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şubesi ekiplerine bildirdi. Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, bölgeye gelen ekipler tarafından Bitlis'e getirdi.

Bitkin haldeki vaşak, veteriner hekimlerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavisi yapılmak üzere Van'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezine gönderdi.

Vaşağın tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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