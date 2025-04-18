Düzce'de panik anları: İşletmede unutulan çanta kontrollü olarak patlatıldı
Düzce'de bulunan bir işletmede çanta unutulunca büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çantayı kontrol ettikleri sırada içerisinden gelen sinyal sesi nedeniyle fünye ile patlatıldı. Yapılan inceleme sonucunda çantanın içerisinden sinyal veren cihazın motosiklet hırsızlığına önlem olması için ses çıkaran aparat olduğu tespit edildi.
Olay, Düzce'nin Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre bölgede bulunan bir işletmede unutulan çanta polis ekiplerini harekete geçirdi. Çanta ekiplerce kontrol edildiğinde çantanın içerisinden sinyal sesi geldi. Çantanın içinden gelen ses sonrasında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
SES NEDENİYLE ÇANTA KONTROLLÜ OLARAK PATLATILDI
Araç trafiğine kapanan bölgede bomba imha ekipleri işletmenin içerisinde ses gelen çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içerisinden ise sinyal veren cihazın motosiklet hırsızlığına önlem olması için hareket edince ses çıkaran aparat olduğu tespit edildi. Bölgede bulunanlar rahatlarken, fünye ile patlatma anı anbean kayıt altına alındı.