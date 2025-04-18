Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştılar: 10'u çocuk 29 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde lastik bot ile açılan kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 10'u çocuk 29 kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 01:30

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İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 07.15 sıralarında vatandaşların Dikili ilçesi açıklarında lastik bot ile göçmenlerin olduğunu bildirmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, yapılan ihbarı değerlendirerek lastik bot içerisinde 29 kaçak göçmeni yakaladı. 10'u çocuk 29 kaçak göçmen kıyıya çıkartıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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