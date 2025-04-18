Galatasaray - Bodrumspor maçı nedeniyle M2 metro hattına ek sefer düzenlemesi

İstanbul'da bugün RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Bodrumspor maçı öncesi M2 Hacıosman-Yenikapı metro hattında ek sefer düzenlenecek. Bu kapsamda Yenikapı-Seyrantepe hattı üzerinde aktarmasız olarak seferler gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 03:02

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sarı kırmızılı ekip sahasında bugün Bodrumspor' ağırlayacak. Saat 20:00'da gerçekleşecek maç öncesi M2 Hacıosman-Yenikapı metro hattında ek sefer düzenlemesi yapılacak.

AKTARMASIZ SEFERLER YAPILACAK

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "18 Nisan Cuma günü gerçekleşecek Galatasaray-Bodrumspor futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, maç sonrasında taraftar yoğunluğu bitene kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacağı bildirildi.

Vatandaşların araçlarını metro hatlarına yakın İSPARK noktalarına bırakabilecekleri güzergah görseline de duyuruda yer verildi.

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