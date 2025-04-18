Havaya ateş açıp kendini eve kilitledi: Saatlerce ikna edilmeye çalışıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen N.D. cinnet getirerek evinin balkonundan rastgele ateş açtı. Kendini eve kilitleyen şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen özel harekat ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Ekiplerin 3 saatlik uğraşları sonucunda şüpheli kapıyı açmasının ardından gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 03:39

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Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Meriç Sokak'ta, bir kişinin havaya tüfekle ateş ettiği ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekibi, 3 katlı apartmanın birinci katındaki daireye çıkarak N.D'ye (55) kapıyı açması için uyarıda bulundu.

Şüphelinin kapıyı açmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat sonra polis ekiplerince ikna edilen N.D. kapıyı açtıktan sonra gözaltına alındı.

N.D'nin Almanya'da yaşadığı ve tatil için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

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