Tuzla'da cipte çıkan yangın 5 araca sıçradı!

İstanbul'un Tuzla ilçesinde park halinde duran cipte yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle birlikte yangın 4 araç ile bir karavana sıçradı. Kundaklama şüphesiyle polis inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 00:48

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Aydınlı Mahallesi Kristal Sokak'ta, bir iş yerinin önündeki açık otoparkta bulunan cipte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, cipin çevresinde park halindeki 4 araç ile karavana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olay yeri ve çevresinde çalışma yapan polis, kundaklama şüphesiyle ilgili inceleme başlattı.

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