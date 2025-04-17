Yürüyen merdivenden lastik ve çöp poşeti atmışlardı: 3 şüpheli gözaltında

Giriş Tarihi: 17.04.2025 05:48

Esenler'de 3 şüpheli ellerinde bulunan çöp dolu poşeti ve lastiği M7 Mahmutbey-Yıldız metro hattındaki Tekstilkent istasyonunun yürüyen merdivenlerinden aşağı attı. O anlar istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüpheliler de cep telefonları ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Polisin yaptığı çalışmalar sonucu gözaltına alınan ve yaşları küçük olduğu belirlenen şüpheliler hakkında Kabahatlar Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Olay, 13 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde M7 Mahmutbey-Yıldız metro hattı Tekstilkent istasyonunda meydana geldi. Metro istasyonuna gelen 3 şüpheli, ellerindeki çöp dolu poşet ve lastiği istasyonun yürüyen merdivenlerinden aşağı attıktan sonra kaçtı. Durumu fark eden istasyon görevlileri, yürüyen merdivenleri durdurdu. Yaşananlar istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüpheliler de kendi cep telefonları ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

'SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU'

Olay sonrasında Metro İstanbul yetkilileri, güvenlik kamerası kayıtları ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.