Samsun’daki traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından Demir'in cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 08:04

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Kaza, Ahmetbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Eyüp Demir'in kullandığı 35 UHT 84 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eyüp Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından Demir'in cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.