Hatay'da freni tutmayan arazöz dehşet saçtı: 1 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde fren arızası yaşayan bir arazöz, duramayınca önündeki bir otomobile ve ardından üst geçidin duvarına çarparak durabildi. Yaşanan korku dolu anlarda sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 05:39

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Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Alayı mevkiinde yaşandı. Haci A. idaresindeki 31 ATE 760 plakalı arazöz, ilk belirlemelere göre yaşanan fren arızası sonrası duramayarak Yusuf K. idaresindeki 31 ALC 899 plakalı otomobille çarpıştı. Arazöz, ardından üst geçidin duvarına çarparak durmaya çalıştı. Otomobilin ucuz atlattığı kazada hurdaya dönen arazözde sıkışan 2 kişi, Hatay büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde arazöz sürücüsü Haci A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi, arazözde yolcu konumunda bulunan Hüseyin K.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Yaralı şahıssa olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası aracın hurda yığınına dönmesi dikkat çekti. İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de kaza sonrası olay yerine gelerek polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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