Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde muhteşem sis manzarası!
İstanbul'da akşam saatleri etkisini gösteren yoğun sis, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün üzerini kapladı. Köprüdeki ışıklandırma nedeniyle ortaya eşsiz bir manzara çıkarken o anlar dron kamerasına yansıdı.
İstanbul'da akşam saatleri kuzey kesimlerde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürürken beklenmedik bazı muhteşem manzaralar oluşturdu.
Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, sisle birlikte adeta gözden kayboldu.
Ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri hayran bırakırken, dron ile çekilen görüntüler sisin köprü üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.