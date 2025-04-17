Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde muhteşem sis manzarası!

Giriş Tarihi: 17.04.2025 22:07

İstanbul'da akşam saatleri kuzey kesimlerde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürürken beklenmedik bazı muhteşem manzaralar oluşturdu.

Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, sisle birlikte adeta gözden kayboldu.