Yaşam

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde muhteşem sis manzarası!

İstanbul'da akşam saatleri etkisini gösteren yoğun sis, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün üzerini kapladı. Köprüdeki ışıklandırma nedeniyle ortaya eşsiz bir manzara çıkarken o anlar dron kamerasına yansıdı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde muhteşem sis manzarası!

İstanbul'da akşam saatleri kuzey kesimlerde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürürken beklenmedik bazı muhteşem manzaralar oluşturdu.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDEKİ EŞSİZ SİS MANZARASI!

Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, sisle birlikte adeta gözden kayboldu.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde görüş mesafesi azaldı. (DHA) İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde görüş mesafesi azaldı. (DHA)

Ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri hayran bırakırken, dron ile çekilen görüntüler sisin köprü üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

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