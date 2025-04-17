Bakan Göktaş: Ülkemizde annelik ve babalık yaklaşımları değişti

Giriş Tarihi: 17.04.2025 21:17

Güçlü bir gelecek için ihmal edilemez en önemli değerin sağlıklı aileler olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Bu anlamda Aile Akademisinin, aile yapısını koruma, destekleme ve geleceğe taşıma yolunda önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu akademiyle kalplere dokunan sevgi ve dayanışma iklimini büyüten kıymetli adımlar atılacak. Her bir adım ailelerimizin, toplumumuzun ve ülkemizin yarınlarını güçlü kılacak. Biliyoruz ki gelecek; bilgili, bilinçli, merhametli ailelerin, sizlerin ellerinde yükselecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi 'Aile, toplumun çelik çekirdeği, özü, nüvesi, güç kaynağıdır.' Bu anlayışla her zaman önemli sorumluluk alanlarımızdan birini ailenin korunması ve güçlendirilmesi olarak gördük. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2025 yılını Aile Yılı olarak ilan ettik" dedi.

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"SAĞLIKLI AİLE ORTAMI İÇİN İMKANLARI SEFERBER EDİYORUZ"

Aile Yılı kapsamında pek çok özel çalışma başlattıklarının altını çizen Göktaş, bu kapsamda kadın, çocuk, yaşlı başta olmak üzere tüm aile bireylerinin ihtiyaçlarını gözeten sosyal politikalarla aileyi her yönüyle desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Bakan Göktaş, "Ebeveynlerimize rehberlik etmek, yaşlılarımızın bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak adına programlar hazırlıyoruz. Kadınları hayatın her alanında desteklemeye yönelik projelere önem veriyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı, güvenli ve sevgi dolu aile ortamlarında büyümesi için her türlü imkânı seferber ediyoruz. Ekonomi, eğitim, kültür, sanat, sağlık ve ulaşım başta olmak üzere her konuda ailelerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'FIRSATLARI VE RİSKLERİ BİLİMSEL VERİLERLE ORTAYA KOYDUK'

Bakan Göktaş, yapılan araştırmalarda ebeveynlik fikrinin değiştiğinin gözlemlendiğini belirterek, "Yürüttüğümüz pek çok çalışmayı bilimsel bir zemin üzerinde hazırlıyor ve uyguluyoruz. Bu kapsamda Bakanlık olarak, birçok araştırma projesi yürütüyoruz. Aile Danışmanlığı Hizmet Modeli Geliştirme Projesi bu çalışmalardan biridir. Bu çalışmadan elde ettiğimiz çıktılarla aile danışmanlığı hizmetimizin daha etkin, profesyonel ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini sağladık" şeklinde konuştu.

DİJİTALLEŞMENİN AİLE ÜZERİNE ETKİSİ

Diğer yandan medya ve dijital mecraların aile üzerinde bıraktığı olumsuz etkilere dair de bir çalışmalarının olduğunu belirten Göktaş, "Bu araştırma projesi ile de dijitalleşmenin aile içi iletişim üzerindeki etkilerini tüm yönleriyle değerlendirdik. Ailelerin dijital dönüşüme verdikleri tepkileri, bu süreçte karşılaştıkları fırsatları, tehditleri ve riskleri bilimsel verilerle ortaya koyduk. Medya ve dijitalleşmenin oluşturduğu sorun alanlarını tespit ettik. Bu araştıramadan elde ettiğimiz sonuçlar, sosyal hizmetlerimize rehberlik edecek önemli bir kaynak olacak" diye ifade etti.

"ANNE BABA OLMA YAKLAŞIMLARI DEĞİŞTİ"

'Doğurganlık, Annelik ve Babalık Fikrine İlişkin Değişimin İncelenmesi Araştırması'nı gerçekleştirdiklerini duyuran Bakan Göktaş, araştırmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde annelik, babalık ve çocuk sahibi olma konusunda yaklaşımların değiştiğini bizlere gösterdi. Özellikle çocuk sahibi olma eğilimlerinde 2 çocuk yeterli normundan tek çocuğa, tek çocuktan çocuksuz evliliklere geçişin olduğunu gözlemledik. Tüm bu araştırmalarla sosyal politikalarımızı, vatandaşlarımızın taleplerine ve günümüzün ihtiyaçlarına göre daha güçlü hale getireceğiz. Aile Yılı kapsamında, her yaştan bireye dokunan çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz"