Yaşam

Sırrı Süreyya Önder'in son görüntüsü ortaya çıktı! Esnaf lokantasında...

Kalp krizi ve aort damarı yırtığı nedeniyle acil ameliyata alınan ve 12 saatlik ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi süreci başlayan Sırrı Süreyya Önder'in son görüntüleri ortaya çıktı. Önder'in Beyoğlu'nda bulunan bir esnaf lokantasında yemek yediği görüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Sırrı Süreyya Önder'in son görüntüsü ortaya çıktı! Esnaf lokantasında...

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Önder'in yemek yediği son görüntüleri ortaya çıktı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA


TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, önceki akşam geçirdiği kalp krizinin ardından yaklaşık 12 saat süren bir ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Önder'in aort damarının yırtıldığı belirtilmişti. Hastaneden yapılan açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edilmişti. Halen yoğun bakımda tedavisi süren Önder'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Sırrı Süreyya Önder'in son görüntüleri ortaya çıktı (İHA)Sırrı Süreyya Önder'in son görüntüleri ortaya çıktı (İHA)

ÖNDER'İN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Sırrı Süreyya Önder'in, kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu'nda bulunan bir restorana gittiği ortaya çıktı. Burada yemek yiyen Önder'in, ardından restorandan ayrıldığı görüldü.

Sırrı Süreyya Önder'in güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde bir lokantaya girdiği görüldü. (İHA)Sırrı Süreyya Önder'in güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde bir lokantaya girdiği görüldü. (İHA)

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Önder'in restorana giriş yaptığı ve yemek yediği anlar yer alıyor. İçeri girdiğinde keyifli ancak yorgun olduğu görüldü.

Lokantada bir süre oturan Sırrı Süreyya Önder vatandaşlarla da sohbet etti. (İHA)Lokantada bir süre oturan Sırrı Süreyya Önder vatandaşlarla da sohbet etti. (İHA)

Çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Önder'in yaklaşık yarım saat restoranda kaldığı öğrenildi. Evine döndükten kısa bir süre sonra ise fenalaştığı bilgisi alındı.

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