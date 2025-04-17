Sırrı Süreyya Önder'in son görüntüsü ortaya çıktı! Esnaf lokantasında...
Kalp krizi ve aort damarı yırtığı nedeniyle acil ameliyata alınan ve 12 saatlik ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi süreci başlayan Sırrı Süreyya Önder'in son görüntüleri ortaya çıktı. Önder'in Beyoğlu'nda bulunan bir esnaf lokantasında yemek yediği görüldü.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Önder'in yemek yediği son görüntüleri ortaya çıktı.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, önceki akşam geçirdiği kalp krizinin ardından yaklaşık 12 saat süren bir ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Önder'in aort damarının yırtıldığı belirtilmişti. Hastaneden yapılan açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edilmişti. Halen yoğun bakımda tedavisi süren Önder'in son görüntüleri ortaya çıktı.
ÖNDER'İN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Sırrı Süreyya Önder'in, kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu'nda bulunan bir restorana gittiği ortaya çıktı. Burada yemek yiyen Önder'in, ardından restorandan ayrıldığı görüldü.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, Önder'in restorana giriş yaptığı ve yemek yediği anlar yer alıyor. İçeri girdiğinde keyifli ancak yorgun olduğu görüldü.