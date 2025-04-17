Sırrı Süreyya Önder'in son görüntüsü ortaya çıktı! Esnaf lokantasında...

Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:35

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Önder'in yemek yediği son görüntüleri ortaya çıktı.



TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, önceki akşam geçirdiği kalp krizinin ardından yaklaşık 12 saat süren bir ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Önder'in aort damarının yırtıldığı belirtilmişti. Hastaneden yapılan açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edilmişti. Halen yoğun bakımda tedavisi süren Önder'in son görüntüleri ortaya çıktı.