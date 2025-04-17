Kayseri'de 58 kilo kaçak tütün yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çakışmalarda 58 kilo kaçak tütün ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:40

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Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen şüpheli şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda H.O.H. ve Ö.F.D. yakalandı. Yapılan aramalarda; 58 kilo kaçak tütün, 118 kilo kaçak nargile kömürü, 78 adet kaçak akıllı kol saati ele geçirildi. H.O.H. ve Ö.F.D. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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