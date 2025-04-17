Bursa'da suç makinesi saklandığı adreste yakalandı!

Bursa'da 33 farklı aranma kaydı bulunan ve hakkında toplam 20 yıl 2 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası olan dolandırıcılık şüphelisi İ.A. (37), saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 08:07

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme gibi suçlardan toplam 52 kaydı bulunan İ.A.'nın, Malatya, Afyonkarahisar, Aydın, İzmir, Denizli, Diyarbakır, Uşak, Erzurum, Mardin, Balıkesir, Muğla, Tekirdağ, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Sakarya ve Ankara'daki Cumhuriyet başsavcılıkları ve ağır ceza mahkemelerince aranma kaydı olduğu belirlendi.

Ekipler, şüphelinin Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nden bir süre önce Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ne geçtiğini, izini kaybettirmek amacıyla sık sık adres değiştirdiğini, suç kaydı olmayan akrabaları üzerinden bilgi ağı kurduğunu ve tanınmamak için sakal bırakarak dışarı çıkmadığını tespit etti.

16 Nisan'da Görükle Mahallesi'nde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.